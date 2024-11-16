ENNESIMO INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA BARATTA
Paternò, 16 novembre 2024 – Un altro incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi a Paternò. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 16 all'incrocio tra via Fallica e via Baratta, coinvolgendo due auto: una Renault Clio e una Fiat Punto.
L'impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento, tanto che una delle due auto è finita contro un muro.
Nonostante la gravità dell'urto, le prime informazioni raccolte sul luogo dell'incidente sembrano rassicuranti: non ci sarebbero state gravi conseguenze per le persone coinvolte.
L'episodio ha tuttavia creato disagi alla circolazione, con entrambe le auto che hanno ostruito l'intera carreggiata.