ENNESIMO INCIDENTE NELLA GIORNATA DI OGGI SULLA SS121, LUNGHISSIME CODE DIREZIONE PATERNO'

Ennesimo incidente nella giornata di oggi, 08 Novembre 2022 sulla ss121.

il sinistro che ha coinvolto secondo le primissime informazione più mezzi si è verificato nel tratto stradale tra lo svincolo Sieli Misterbianco e lo svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastacia in direzione Paternò.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolti nel sinistro.

Forte ripercussioni sul traffico, al momento si registrano lunghe code di circa 4 km in direzione Paternò, con la coda che inizia in Via Comunità Economica Europea, ripercussioni pure nelle vie secondarie al luogo del sinistro