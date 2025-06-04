ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS 121: TAMPONAMENTO TRA DUE VETTURE E TRAFFICO IN TILT NEI PRESSI DI PIANO TAVOLA
Piano Tavola, 4 giugno 2025 – Ancora un incidente sulla Strada Statale 121, arteria tristemente nota per la frequenza dei sinistri. Il nuovo episodio si è verificato questa mattina nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, in direzione Catania.
Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due autovetture.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le persone a bordo dei mezzi non avrebbero riportato gravi conseguenze.
Nonostante l'assenza di feriti gravi, l'incidente sta causando pesanti ripercussioni sulla viabilità: si registrano infatti lunghe code, che iniziano già nei pressi dello svincolo per Belpasso zona industriale.
Seguiranno aggiornamenti sia sulle dinamiche dell’accaduto che sulla situazione del traffico.