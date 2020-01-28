ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121
A cura di Redazione
28 gennaio 2020 17:25
Ennesimo incidente sulla superstrada ss121.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 16.30 subito dopo lo svincolo Belpasso - Piano Tavola in direzione Catania
Per cause ancora non note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un furgone di un azienda di spedizioni ed un autocisterna.
Secondi le prime info, fortutatamente non si segnalano feriti
Si registrano disagi e lunghissime file in direzione Misterbianco.
