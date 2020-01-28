ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121

95047

A cura di Redazione Redazione
28 gennaio 2020 17:25
FLASH

Ennesimo incidente sulla superstrada ss121.

Il sinistro  si è verificato intorno alle ore 16.30 subito dopo lo svincolo Belpasso - Piano Tavola in direzione Catania

Per cause ancora non note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un furgone di un azienda di spedizioni ed un autocisterna.

Secondi le prime info, fortutatamente non si segnalano feriti

Si registrano disagi e lunghissime file in direzione Misterbianco.

