ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, AUTO SI RIBALTA
FLASHEnnesimo incidente sulla ss121.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 22, nei pressi del rifornimento Palazzolo in direzione Catania.Per cause ancora non note, si sono scontrate due autovet...
A cura di Redazione
07 gennaio 2020 22:35
FLASH
Ennesimo incidente sulla ss121.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 22, nei pressi del rifornimento Palazzolo in direzione Catania.
Per cause ancora non note, si sono scontrate due autovetture, tra cui una a causa del violento impatto si è ribaltata.
Miracolosamnete non si registrano feriti gravi, sul posto presente un ambulanza del 118.
Sul posto i Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica
Si segnalano rallentanenti in direzione Misterbianco.
ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, AUTO SI RIBALTA
ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, AUTO SI RIBALTA