ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, AUTO SI RIBALTA

A cura di Redazione Redazione
07 gennaio 2020 22:35
Cronaca
FLASH

Ennesimo incidente sulla ss121.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 22, nei pressi del rifornimento Palazzolo in direzione Catania.

Per cause ancora non note, si sono scontrate due autovetture, tra cui una a causa del violento impatto si è ribaltata.

Miracolosamnete non si registrano feriti gravi, sul posto presente un ambulanza del 118.

Sul posto i Carabinieri  per stabilire l'esatta dinamica

Si segnalano rallentanenti in direzione Misterbianco.

