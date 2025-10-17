ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, COINVOLTO UN MEZZO A DUE RUOTE, SOCCORSI SUL POSTO

Un ennesimo incidente si è verificato nella giornata di oggi, giovedì 17 ottobre 2025, intorno alle ore18.30 lungo la superstrada 121, in direzione Catania, nei pressi della stazione di servizio situa...

Un ennesimo incidente si è verificato nella giornata di oggi, giovedì 17 ottobre 2025, intorno alle ore18.30 lungo la superstrada 121, in direzione Catania, nei pressi della stazione di servizio situata poco dopo lo svincolo di Palazzolo.

Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto una Vespa. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo oppure se siano stati coinvolti altri veicoli.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Vespa, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure per gli accertamenti e le cure del caso.

Le sue condizioni non sono al momento note, sul posto pure i Carabinieri per le operazioni di rito e stabilire l'esatta dinamica.

A causa dell’incidente si registrano rallentamenti nel tratto interessato.

L’episodio arriva a poche ore di distanza dal grave incidente di questa mattina, avvenuto nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, dove un’auto si era ribaltata causando lunghe code su entrambe le carreggiate.

