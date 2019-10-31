ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, FERITI
Ennesimo incidente sull SS121 questa sera intorno alle ore 20:00 nei pressi del rifornimento, subito dopo lo svincolo Motta Sant Anastasia in direzione Paternò.
Per cause in via d'accertamento si sono scontrati due autoveicoli, una Fiat Punto ed un Audi, a quest'ultima a causa del violento impatto sono esplosi gli airbag.
Sul posto due ambulanze, che hanno immediatamente soccorso le persone.
Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.
Al momento il traffico è deviato all'interno del rifornimento per permettere i soccorsi ed i rilievi
Sul posto i carabinieri.
Lunghe code, si registrano a partire dallo svincolo misterbianco centro