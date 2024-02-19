ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA, CODE
Un ennesimo incidente ha causato un tamponamento tra diverse autovetture nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania, sulla superstrada 121.
Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.
Fortunatamente, dalle prime informazioni non emergono gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro.
Tuttavia, il traffico risulta fortemente rallentato, con lunghe code che interessano coloro che percorrono la superstrada in direzione di Misterbianco, con fila che inizia nei pressi dello svincolo Belpasso Zona industriale.