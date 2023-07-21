ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE ADRANO
A cura di Redazione
21 luglio 2023 18:14
Gravi disagi per chi oggi sta percorrendo, oggi, 21 Luglio 2023 sulla superstrada 121.
Forti rallentamenti oltre in direzione Catania per l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio, un altro sinistro si è verificato in direzione opposta, precisamente nei pressi dello svincolo Misterbianco Sieli in direzione Paternò.
Fortunatamente pure qui nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte nel sinistro invece forte ripercussioni sul traffico con lunghe code , di circa 3 km in direzione Adrano