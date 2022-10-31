95047

ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO

Ennesimo incidente stradale nella giornata di oggi , 31 ottobre 2022 sulla ss121.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 20 nel tratto stradale tra lo svincolo Centro Commerciale e Palaz...

A cura di Redazione Redazione
31 ottobre 2022 20:33
ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO -
Cronaca
Condividi

###FLASH

Ennesimo incidente stradale nella giornata di oggi , 31 ottobre 2022 sulla ss121.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 20 nel tratto stradale tra lo svincolo Centro Commerciale e Palazzolo in direzione Paternò.

Per cause al momento non note si è verificato un violento tamponamento che coinvolto due autovetture.

Essendo le due autovetture ferme in corsia di sorpasso nel tratto interessato si stanno registrando lunghissime file.

Fortunatamente secondo le prime informazioni non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti delle autovetture.

Sul posto I Carabinieri per I dovuti rilievi e la gestione del traffico.

ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO
ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047