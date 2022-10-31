ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO
Ennesimo incidente stradale nella giornata di oggi , 31 ottobre 2022 sulla ss121.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 20 nel tratto stradale tra lo svincolo Centro Commerciale e Palazzolo in direzione Paternò.
Per cause al momento non note si è verificato un violento tamponamento che coinvolto due autovetture.
Essendo le due autovetture ferme in corsia di sorpasso nel tratto interessato si stanno registrando lunghissime file.
Fortunatamente secondo le prime informazioni non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti delle autovetture.
Sul posto I Carabinieri per I dovuti rilievi e la gestione del traffico.