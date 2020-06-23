+++AGGIORNAMENTO +++Ennesimo incidente di giornata sulla tangenziale di CataniaL'ultimo incidente in ordine cronologico si è verificato intorno alle ore 15.30, nei pressi degli uffici Anas in direzion...

+++AGGIORNAMENTO +++

Ennesimo incidente di giornata sulla tangenziale di Catania

L'ultimo incidente in ordine cronologico si è verificato intorno alle ore 15.30, nei pressi degli uffici Anas in direzione Messina.

Sul posto i soccorsi

Al momento si segnalano lunghissime code, con rallentamenti che iniziano nei pressi dello svincolo Misterbianco

ENNESIMO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHE CODE DIREZIONE MESSINA

+++FLASH+++

Doppio Incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13.30 sulla tangenziale di Catania.

In ordine cronologico, il primo sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Gravina in direzione Siracusa, dove per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Stradale si sono scontrati un autovettura ed una moto, quest'ultima è scivolata a terra

Il secondo nella corsia opposta, direzione Messina un paio di centinaia di metri prima dal primo sinistro.

Si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro autovetture, sul posto la Polizia Stradale per i dovuti rilievi.

Per fortuna non si registrano ferito gravi.

Traffico al momento congestionato con lunghe code in entrambi le direzioni.