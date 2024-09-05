ENNESIMO INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A18: TRAFFICO IN TILT DOPO LO SVINCOLO DI GIARRE

Giornata difficile sulle strade siciliane, con un nuovo incidente che ha paralizzato il traffico sull’autostrada A18. Il sinistro si è verificato oggi, subito dopo lo svincolo di Giarre in direzione C...

Giornata difficile sulle strade siciliane, con un nuovo incidente che ha paralizzato il traffico sull’autostrada A18. Il sinistro si è verificato oggi, subito dopo lo svincolo di Giarre in direzione Catania.

Per cause ancora in fase di accertamento, un'autovettura e un furgone si sono scontrati violentemente.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle dinamiche dell'incidente, ma l’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Sul posto è giunta un'ambulanza per prestare le prime cure alle persone coinvolte nel sinistro.

Anche la polizia stradale è intervenuta per eseguire i rilievi necessari, al fine di ricostruire con esattezza l’accaduto e determinare eventuali responsabilità.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code che si stanno registrando nel tratto interessato, rallentando il traffico verso Catania.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare attenzione e, dove possibile, di utilizzare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi.

La situazione è in costante evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.