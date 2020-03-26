ENNESIMO NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ESIBIRE AD UN CONTROLLO (IL LINK PER STAMPARLO)

Un nuovo modulo di autocertificazione. È il quarto da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus. Sul moltiplicarsi di questi documenti da tenere con sè quando ci si sposta sia a piedi che in auto, su...

Un nuovo modulo di autocertificazione. È il quarto da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus. Sul moltiplicarsi di questi documenti da tenere con sè quando ci si sposta sia a piedi che in auto, sul web si sono già scatenate ironie e battute. Ne sono consapevoli anche le forze dell’ordine che su questo tema hanno visto intervenire anche il capo della polizia Gabrielli che dichiara al Tgr: «Sono state fatte ironie ma cambiano le disposizioni e dobbiamo aggiornare il modulo anche per rispondere ai cittadini».