ENNESIMO SUCCESSO PER IL CAMPIONE PATERNESE LONGO
Anche in questo fine settimana il campione Longo ha portato a casa il 1º posto al campionato regionale categoria Beginners e il 2º posto categoria men physique +175cm. Gara del campionato regionale Siciliano ifbb.
Grande soddisfazione che a fine premiazione dichiara: “Mi godo questa vittoria ma sono già in preparazione per il campionato Italia, gara che si disputerà a Roma, che decreterà il campione d’Italia. Mi sento carico per affrontare anche questa gara.
Ringrazio sempre i miei sostenitori ed il mio team, nello specifico il mio accompagnatore Manuel Fichera per il duro lavoro di squadra che stiamo facendo. Guardiamo avanti, proverò a portare altri successi nella mia città”