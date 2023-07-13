ENNESSIMO INCIDENTE SULLA SS121 A MISTERBIANCO, FORTI RALLENTAMENTI
Ennesimo incidente nella giornata di oggi, 13 Luglio 2023 sulla superstrada 121Dopo quello che si è verificato intorno alle ore 14 (LEGGI QUI) nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia , un a...
Ennesimo incidente nella giornata di oggi, 13 Luglio 2023 sulla superstrada 121
Dopo quello che si è verificato intorno alle ore 14 (LEGGI QUI) nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia , un altro incidente si è verificato intorno alle ore 17.30 sempre in direzione Catania, nei pressi dello svincolo con la Circonvallazione di Catania e/o immissione sulla tangenziale.
Per cause non ancora note si è verificato un tamponamento, per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte, invece pure qui si registrano gravi disagi per chi sta percorrendo la superstrada.
Sul posto l'Autorità.
Al momento che scriviamo (ore 18.20 lunghissime code) con coda di circa 3 Km che inizia nei pressi dello svincolo Sieli.