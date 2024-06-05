ENNESIMO INCIDENTE SULLA SS121, AUTO CONTRO GUARD RAIL.
Oggi, 5 giugno 2024, si è verificato un altro incidente sulla superstrada 121, coinvolgendo secondo le prime informazioni più veicoli.
L'incidente è avvenuto tra lo svincolo del Centro Commerciale e Palazzolo, in direzione Paternò.
Secondo le prime informazioni, per cause ancora al vaglio delle autorità, si è verificato uno scontro che ha coinvolto una Renaul Clio ed un camion.
A seguito del violento impatto l'auto ha terminato la sua corsa contro il guard rail.
A seguito dell'impatto, gli airbag della vettura si sono attivati.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure alla conducente.
Al momento, non si conosce la gravità delle ferite riportate.
L'incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico, con l'auto ferma in corsia di sorpasso, complicando ulteriormente la circolazione.
