ENOSIS APS alla MariSicilia Cup: un successo di cultura e inclusione!

L'associazione socio-culturale ENOSIS APS, guidata da Riccardo Longo, ha partecipato con successo alla prestigiosa manifestazione MariSicilia Cup, organizzata presso il Comando Marittimo della Marina Militare di Augusta, in collaborazione con Icob e il Club Nautico di Augusta.

Per due giorni, ENOSIS ha promosso i valori dell’inclusione e della comunità, contribuendo alla valorizzazione della cultura del mare e del territorio. L’associazione ha incontrato e sensibilizzato i numerosi visitatori presenti, rafforzando il proprio impegno in ambito sociale, culturale e artistico.

La partecipazione alla MariSicilia Cup è stata per ENOSIS un’esperienza positiva e condivisa, che ha permesso di raggiungere un pubblico più ampio e di diffondere i propri valori e obiettivi.

«Siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere questo evento unico e affascinante nel suo genere» – ha dichiarato il presidente Riccardo Longo, ringraziando gli organizzatori e il Comando della Marina Militare per l’accoglienza e la disponibilità riservata all’intero gruppo.