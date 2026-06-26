ENOSIS APS di Paternò presente alla MariSicilia Cup 2026: volontariato, inclusione e prevenzione in primo piano

L'associazione paternese sarà presente ad Augusta il 27 e 28 giugno all'interno del "Villaggio Sanitario", accanto alle principali realtà del volontariato e della sanità siciliana.

La città di Augusta si prepara ad accogliere la MariSicilia Cup 2026, il grande appuntamento dedicato al mare, allo sport, alla cultura e alla solidarietà, in programma il 27 e 28 giugno presso il Comando Marittimo Sicilia.

Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà anche ENOSIS APS di Paternò, che prenderà parte all'evento all'interno dell'innovativo "Villaggio Sanitario", uno spazio interamente dedicato alla salute, alla prevenzione, alla sicurezza e alla promozione del volontariato.

L'associazione paternese opererà in sinergia con numerose realtà di rilievo nazionale e regionale, tra cui ASP Siracusa, Croce Rossa Italiana, Fratres, CISOM, LILT, AIRC, ACISMOM, 118, AVIS, Kiwanis, OPI e molte altre organizzazioni impegnate quotidianamente nel sociale e nella tutela della salute.

Per ENOSIS APS sarà un'importante occasione per promuovere i valori dell'inclusione, della sostenibilità, della partecipazione attiva e della valorizzazione del territorio. I volontari saranno presenti con un proprio spazio espositivo per far conoscere ai visitatori le attività dell'associazione e i progetti futuri rivolti alla crescita della comunità.

"L'unione alla base del nostro credo", storico motto dell'associazione, sarà il filo conduttore della partecipazione alla manifestazione, con l'obiettivo di lanciare un forte messaggio di collaborazione e coesione tra le realtà del volontariato siciliano.

La MariSicilia Cup offrirà inoltre un ricco programma di eventi, dalle regate paralimpiche della classe HANSA 303 ai raduni di auto d'epoca, fino agli spettacoli serali con il tributo agli 883 e il cabaret di Marco Manera. Un'occasione che permetterà al pubblico di conoscere da vicino il lavoro e l'impegno quotidiano delle associazioni che operano sul territorio a favore della collettività.