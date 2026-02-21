ENOSIS in prima linea per la solidarietà: consegnati indumenti e viveri al Centro “Maria degli Angeli” di Troina

Consegnati al Centro di Accoglienza Maria degli Angeli di Troina gli indumenti e gli alimenti di prima necessità raccolti dall’Associazione ENOSIS nell’ambito del progetto “Solo insieme, possiamo”.

Ad accogliere i volontari è stato il responsabile della struttura, Padre Piergiovanni Sanfilippo, che ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dall’associazione, sottolineando il valore concreto e profondamente umanitario dell’iniziativa.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno specifico e mirato alle persone più bisognose, coinvolgendo l’intera comunità in un autentico gesto di solidarietà. ENOSIS ha invitato i cittadini a partecipare attivamente, ricordando quanto sia fondamentale – soprattutto in determinati periodi dell’anno – non dimenticare chi vive situazioni di maggiore difficoltà e necessita di aiuto.

La risposta è stata significativa. Numerosi cittadini hanno aderito con piccoli gesti, semplici ma carichi di umanità e altruismo. Ogni capo donato e ogni bene di prima necessità raccolto non rappresentano soltanto un supporto materiale, ma anche un segno tangibile di vicinanza e attenzione verso chi sta attraversando un momento delicato.

Grande soddisfazione è stata espressa dai volontari di ENOSIS, che hanno visto nella partecipazione della comunità una concreta dimostrazione di sensibilità e spirito solidale.

Perché è proprio nei gesti più semplici che si misura la forza di una comunità: nella capacità di prendersi cura degli altri, di tendere una mano e di ricordare che, insieme, si può davvero fare la differenza.