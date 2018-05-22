ENTEROGERMINA RITIRATA VOLONTARIAMENTE DALLE FARMACIE ITALIANE. ECCO I LOTTI
L’azienda farmaceutica Sanofi ha dato il via al ritiro volontario e in via precauzionale dell’Enterogermina 12cps 2mld (AIC 013046053).
I lotti sono il
- 3029 con scadenza agosto 2018,
- 2022 con scadenza maggio 2019,
- 2034 con scadenza ottobre 2019,
- 2034A con scadenza ottobre 2019 e il 3058 con scadenza agosto 2020.
Il problema sarebbe legato a potenziali rischi nell’uso a lungo termine, oltre quanto riportato nel foglio illustrativo.
Secondo l’azienda, l’Enterogermina, prebiotico usato per il trattamento delle alterazioni della flora batterica intestinale, finora non sono stati registrati effetti collaterali su chi l’ha assunta. Sanofi fa sapere anche che, a disposizione dei consumatori, c’è il numero verde 800.10.33.30.
Enterogermina è un medicinale da banco, che non necessità cioè di prescrizione medica per essere acquiistato, facilmente reperibile in farmacie e parafarmacie, costituito da spore di Bacillus Clausii spore che dimorano abitualmente nel nostro intestino.
Il preparato Enterogermina è indicato per il trattamento delle alterazioni della flora batterica intestinale e rientra nella categoria dei probiotici, definiti genericamente fermenti lattici.