Entra in casa per rubare a 67 anni, ma viene visto in diretta dal proprietario: arrestato

Il proprietario ha ricevuto l'allarme sul cellulare e ha avvisato i Carabinieri. L'uomo è stato bloccato all'interno dell'abitazione con un coltello a serramanico.

Nell’ambito dei servizi predisposti secondo le linee guida del Comando Provinciale, finalizzati a prevenire e reprimere i reati in genere e, in particolare, quelli contro il patrimonio, soprattutto nel periodo estivo, i Carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia in collaborazione con i colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato un 67enne, per tentato furto.

Nel primo pomeriggio, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, i militari dell’Arma hanno raggiunto il territorio del comune di Calatabiano, in seguito ad una segnalazione di furto in atto in un’abitazione in costruzione. Il richiedente, proprietario dell’immobile ha riferito di aver ricevuto una notifica di allarme dalla videocamera installata nella sua proprietà e di aver visto dal cellulare un intruso che, avuto accesso al cortile, dopo vari vani tentativi, era riuscito ad accedere all’interno dell’abitazione.

Arrivati celermente sul posto un militare della stazione si è posizionato nei pressi dell’ingresso principale, per bloccare l’eventuale fuga dell’intruso, dove è stato raggiunto da un equipaggio del Nucleo Radiomobile.

Un altro Carabiniere della stazione, avuto accesso in casa, tramite la porta di ingresso danneggiata con una tavola di legno per accedere, ha sorpreso un uomo il quale, accortosi dell’arrivo dei Carabinieri già era intento a cercare una via di fuga. È stato bloccato in sicurezza dagli operanti che lo hanno poi identificato compiutamente per un 67enne domiciliato a Fiumefreddo di Sicilia (CT), già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie per la commissione di reati contro il patrimonio.

Sottoposto a perquisizione personale il 67enne è stato trovato con un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm di cui 8 di lama che è stato sequestrato. Per il possesso di tale coltello l’uomo è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno arrestato il 67enne mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva ha convalidato l’arresto disponendo per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.