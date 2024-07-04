ENTRA IN UN SUPERMERCATO DI VIA GABRIELE D’ANNUNZIO CATANIA. CON UNA BORSA DA DONNA ED EFFETTUA UNA RAPINA, ARRESTATO

I poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno arrestato un 37enne catanese per rapina.I fatti sono accaduti nei giorni scorsi quando i poliziotti della volante del Commissariato sono intervenuti...

I poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno arrestato un 37enne catanese per rapina.

I fatti sono accaduti nei giorni scorsi quando i poliziotti della volante del Commissariato sono intervenuti presso una nota catena di supermercati ubicata in via Gabriele D’Annunzio.

L’uomo, dopo essersi intrufolato all’interno del supermercato con una capiente borsa da donna ed averla riempita di prodotti alimentari (non di prima necessità), si è recato spedito verso le casse e, saltata la fila, è uscito di corsa oltrepassando i sensori antitaccheggio, minacciando e strattonando il cassiere che avendo notato la scena tentavano invano di bloccarlo.

Provvidenziale l’intervento dei poliziotti della Volante del Commissariato che trovandosi in prossimità del supermercato, hanno notato il ladro con la refurtiva ed avvalendosi della collaborazione della guardia particolare giurata in servizio, lo hanno bloccato recuperando tutta la refurtiva e arrestandolo per rapina.

Ultimati gli accertamenti di rito, l’uomo – con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio – su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.