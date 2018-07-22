95047

EOLIE: ATTENDE DI PARTIRE CON L'ELISOCCORSO E PARTORISCE SULLA PISTA

EOLIE: ATTENDE DI PARTIRE CON L'ELISOCCORSO E PARTORISCE SULLA PISTA

A cura di Redazione Redazione
22 luglio 2018 15:59
EOLIE: ATTENDE DI PARTIRE CON L'ELISOCCORSO E PARTORISCE SULLA PISTA -
Oltre 95047
Condividi

La scorsa notte una donna del Sri Lanka ha partorito un bimbo sull'elipista di Vulcano, nelle Eolie, mentre attendeva di partire con l'elisoccorso. La donna, che risiede col marito sull'isola, è stata assistita dal medico del presidio sanitario e dal personale dell'elisoccorso con il supporto del personale della Croce Rossa in servizio al 118. La donna era stata accompagnata nella pista di Vulcanello per essere ricoverata in ostetricia e ginecologia a Messina, in modo tale da partorire tranquillamente. In attesa dell'elicottero, però, la situazione è precipitata e il bimbo è venuto alla luce, grazie anche alla professionalità dei sanitari. Il bimbo e la madre con l'elicottero sono stati trasferiti al "Papardo" di Messina.
(ANSA)

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047