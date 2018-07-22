EOLIE: ATTENDE DI PARTIRE CON L'ELISOCCORSO E PARTORISCE SULLA PISTA

La scorsa notte una donna del Sri Lanka ha partorito un bimbo sull'elipista di Vulcano, nelle Eolie, mentre attendeva di partire con l'elisoccorso. La donna, che risiede col marito sull'isola, è stata assistita dal medico del presidio sanitario e dal personale dell'elisoccorso con il supporto del personale della Croce Rossa in servizio al 118. La donna era stata accompagnata nella pista di Vulcanello per essere ricoverata in ostetricia e ginecologia a Messina, in modo tale da partorire tranquillamente. In attesa dell'elicottero, però, la situazione è precipitata e il bimbo è venuto alla luce, grazie anche alla professionalità dei sanitari. Il bimbo e la madre con l'elicottero sono stati trasferiti al "Papardo" di Messina.

(ANSA)