EOLIE, TRAGHETTO CONTRO YACHT CINQUE FERITI: UNO È GRAVE

Un traghetto con 350 turisti si è scontrato con uno yacht nel mare delle Eolie. Cinque i feriti di cui uno grave. Erano tutti sul vaporetto. Illesi gli occupanti dello yacht.

E' intervenuta la guardia costiera che ha scortato la nave nel porto di Santa Marina Salina dove, ad attenderli in banchina per le cure del caso, vi era il personale del servizio 118 con ambulanza.

Dopo aver fatto sbarcare tutti dal traghetto i militari hanno convocato il comandante del natante, il suo equipaggio ed alcuni passeggeri, in qualità di testimoni oculari, per raccogliere tutte le informazioni ad una prima ricostruzione dei fatti.

Dei cinque passeggeri feriti, quello più grave è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 nel Policlinico di Messina mentre gli altri, a bordo dell'unità della Guardia Costiera, sono stati portati e medicati nel pronto soccorso di Lipari.

Nel frattempo, lo yacht coinvolto nell'incidente, accertate le buone condizioni di salute degli occupanti ed in discrete condizioni di navigabilità, è stato dirottato verso il porto di Lipari dove ad attenderli vi era il personale della Guardia Costiera.

E' stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, e dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari per accertare le dinamiche dell'incidente ed accertare le eventuali responsabilità.