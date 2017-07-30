PATERNO' SEGNALAZIONE DI PRESENZA DI ZECCHE

Riceviamo da un lettore una delicata segnalazione che giriamo subito agli organi competenti. Come si vede nelle foto allegate, in via Scala Vecchia, e in via Biella, da qualche giorno sono state avvis...

Riceviamo da un lettore una delicata segnalazione che giriamo subito agli organi competenti. Come si vede nelle foto allegate, in via Scala Vecchia, e in via Biella, da qualche giorno sono state avvistate delle zecche. Un problema serio di cui ci facciamo carico per informare gli enti competenti in modo da procedere ad una celere e profonda disinfestazione. La zecca è molto pericolosa, specie per i bambini, e le vie segnalate sono molto trafficate proprio dai bambini che frequentano il grest che si svolge nelle vicinanze. Inoltre, chiediamo ai nostri lettori, di segnalarci l'eventuale presenza di zecche in altre zone della città, in modo da segnalare agli enti competenti eventuali interventi. Il caldo di questi giorni favorisce il proliferare di questi animali. In caso di zecca attaccata al corpo, non tirarla, ma rivolgersi immediatamente ad un medico o a un presidio ospedaliero.