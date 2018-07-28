ERA DI SIRACUSA IL BIMBO DI 4 ANNI MORTO NELL'INCIDENTE STRADALE IN SCOZIA

Sono già partiti per la Scozia i parenti della famiglia siracusana che giovedì notte ha avuto un incidente stradale mentre si trovava in vacanza in Scozia. Si trovavano a bordo di un pulmino della Fia...

Sono già partiti per la Scozia i parenti della famiglia siracusana che giovedì notte ha avuto un incidente stradale mentre si trovava in vacanza in Scozia. Si trovavano a bordo di un pulmino della Fiat quando per cause ancora da accertare il mezzo si è scontrato frontalmente con un Suv che proveniva in direzione opposta. Fatale l'impatto per il bimbo di 4 anni, morto sul colpo. Illeso il fratellino di 3.

Sono ricoverati in terapia intensiva i genitori: gravi le condizioni della donna, agente di Polizia penitenziaria in servizio a Brucoli, trasportata in elisoccorso in ospedale; il marito, militare della Guardia Costiera ad Augusta, è ricoverato anche lui in prognosi riservata. Un'altra donna italiana che si trovava con loro sul pulmino, forse un'amica, è deceduta. Hanno perso la vita i tre occupanti britannici del Suv.