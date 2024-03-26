ERANO SPECIALIZZATI NEL FURTO DELLE UOVA DI PASQUA: ARRESTATO 70 ENNE DI BELPASSO

Nell’Ambito dell’operazione “Pasqua e Pasquetta sereni”, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania su tutto il territorio etneo, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza e gar...

Nell’Ambito dell’operazione “Pasqua e Pasquetta sereni”, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania su tutto il territorio etneo, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza e garantire in questo modo il sereno godimento delle vacanze pasquali, hanno arrestato una coppia, lei una 33 enne catanese, lui un 70 enne domiciliato a Belpasso, per furto aggravato in concorso.

La vicenda da cui è scaturita l’operazione ha inizio qualche giorno fa, quando i titolari di un supermercato di Fiumefreddo hanno cercato di venire a capo circa l’ammanco di uova di Pasqua per bambini, prodotte da una nota azienda italiana, dagli scaffali della loro attività commerciale, per un totale di quasi 400 €.

Sospettando di essere probabilmente vittime delle continue visite di qualche ladro, i negozianti hanno così deciso di rivolgersi ai Carabinieri del locale Comando Stazione, i quali, ricevuta la denuncia di furto contro ignoti, hanno subito acquisito i filmati di videosorveglianza, raccomandando al personale del market di segnalare qualunque presenza sospetta nel locale, per poter intervenire tempestivamente.

I militari dell’Arma hanno dunque iniziato un minuzioso lavoro di osservazione dei video loro forniti, durante il quale la loro attenzione è stata immediatamente attratta dal modus operandi di una coppia che, nei giorni precedenti, si era presentata nel supermercato sempre alla stessa ora e, dopo aver girato nei vari reparti riempendo alcune buste di uova di Pasqua, non era però mai passata alle casse, uscendo dalla struttura con un escamotage adoperando una porta non munita di sistema antitaccheggio.

A quel punto, compresa la situazione, i Carabinieri hanno predisposto mirati servizi in “modalità discreta” per coglierli sul fatto. In effetti proprio il giorno dopo, all’ora prevista, li hanno visti come di consueto arrivare dalla loro posizione defilata.

La coppia, un uomo e una donna a bordo di una Fiat Panda, raggiunto quindi il parcheggio del market, munita di borse della spesa rigide, si è diretta verso il reparto dolciumi dove, adottando le opportune precauzioni per non essere scoperti, hanno velocemente nascosto ben 14 uova di Pasqua nelle buste.

Come se nulla fosse, i due ladri si sono poi recati verso la loro solita via di fuga invece che alle casse, facendo scattare il meccanismo di apertura automatica della porta secondaria, per poi andare via col “dolce” bottino, convinti di averla fatta franca anche questa volta.

Dopo aver caricato le buste nel bagagliaio dell’auto, i due si sono così tranquillamente messi in marcia in direzione del casello autostradale, anche se dopo soli 50 metri, per loro è scattata una brutta sorpresa. Sono stati infatti fermati dai Carabinieri, che procedendo al controllo del veicolo, hanno appunto recuperato le 14 uova di Pasqua appena rubate, del valore di circa 300 €.

La coppia è stata chiaramente arrestata per furto aggravato in concorso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

La merce oggetto di furto, invece, è stata restituita ai proprietari del supermercato, che hanno ringraziato i Carabinieri per la loro celere soluzione al problema.