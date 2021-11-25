ERANO STATI COINVOLTI NELL’OPERAZIONE “POLARIS”, QUATTRO ARRESTI

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, della Tenenza di Misterbianco e della Stazione di Librino, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della...

I predetti, che erano stati destinatari di un provvedimento restrittivo emesso nell’ambito dell’operazione “Polaris” del novembre del 2016, condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante su coordinamento della DDA, facevano parte di un’associazione criminale finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Cristoforo, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa della famiglia Santapaola-Ercolano.

Gli arrestati, pertanto, dovranno espiare la pena residua quantificata in 10 anni 9 mesi e 10 giorni per il Rapisarda, 9 anni 1 mese e 10 giorni per Stabile entrambi presso il carcere di Augusta, nonché 9 anni 1 mese e 10 giorni per Di Bella ed 11 anni, 5 mesi e 10 giorni per Sorrentino che, invece, sono stati associati al carcere di Catania Bicocca.