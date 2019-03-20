ERBA TOSSICA NEI FAGIOLINI, EUROSPIN LI RITIRA DAL MERCATO – ECCO MARCA E LOTTO
Ritirati lotti di fagiolini surgelati, commercializzati da Eurospin, per la presenza di erbe velenose.
Come comunica il ministero della Salute. Il richiamo riguarda i fagiolini finissimi sugerlati da 600 grammi a marchio «Delizie dal Sole» prodotti da Greenyard Frozen France Sas, lotti 9043M e 9045MX con scadenza 2/2021 e 1/2021, distribuiti nel Nord Italia.
Il pericolo è la «possibile presenza di materiale vegetale estraneo (Datura Stramonium)». Il ministero invita a non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita di acquisto.