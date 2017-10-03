ERBA VELENOSA NEGLI SPINACI SURGELATI, IL RICHIAMO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Erba velenosa negli spinaci.Il Ministero della Salute oggi 3 ottobre ha diffuso l’avviso di richiamo da parte degli operatori di alcuni lotti a marchio Bonduelle (prodotti dalla società agricola Gelab...

Il Ministero della Salute oggi 3 ottobre ha diffuso l’avviso di richiamo da parte degli operatori di alcuni lotti a marchio Bonduelle (prodotti dalla società agricola Gelabri Iberica srl e distribuiti da Bonduelle Italia srl per la probabile presenza di erba infestante velenosa (Mandragola).

Gli denominati per la vendita Spinaci Millefiori Surgelati, commercializzati in confezioni da 750 grammi, non devono essere consumati.

Nello specifico si tratta del lotto di produzione 15986504-7222 45M63 08:29.

La mandragola (mandragora), come la belladonna e lo stramonio, si legge in una guida pubblicata sul sito del ministero della Salute, contiene degli alcaloidi con azione anticolinergica, che causano agitazione, allucinazioni e, nei casi più gravi, convulsioni e coma.

