Il "Superclassico" di Ernia fa cantare a squarciagola il pubblico della villa Bellini di Catania, in un vero e proprio bagno di folla con il cellulare al cielo per immortalare ogni momento del concerto dell'idolo moderno dell'hip hop.

Già dal pomeriggio centinaia di giovani, provenienti da diverse parti della Sicilia, hanno stazionato davanti l'ingresso della villa comunale, in attesa che si aprissero i cancelli per poi piazzarsi nella postazione migliore.

Fronte palco a pochi metri dal cantante milanese , 4 dischi di platino e 5 certificazioni oro.

Intenso ed emozionante, Ernia ha dominato il palco in lungo e in largo, regalando ai suoi fans un'esibizione completa, cantando i successi del passato e quelli recenti, come i brani dell'album "Io non ho paura", per Island Records, che rappresenta un ulteriore step nella crescita del cantante.

Il concerto promossa dal Catania Summer Fest, è organizzato da Sotto il vulcano Fest di Puntoeacapo Concerti con la direzione artistica di #Nucciolaferlita.