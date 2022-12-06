EROINA IN 'PROMOZIONE', 3 DOSI A COSTO 2. FRUTTAVA 3.000 EURO AL GIORNO. I NOMI DEGLI ARRESTATI

Dalle prime ore di questa mattina, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, militari della Compagnia di Gravina di Catania, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal Giu...

Dalle prime ore di questa mattina, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, militari della Compagnia di Gravina di Catania, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti di 14 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Stazione Carabinieri di San Giovanni La Punta, da febbraio a dicembre 2020, ha consentito di evidenziare la sussistenza di un grave quadro indiziario, commisurato all’attuale fase delle indagini in cui il contraddittorio tra le parti non risulta instaurato in modo completo, relativamente all’esistenza di una organizzazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo eroina, operante in Catania e Provincia, che avrebbe avuto al vertice il nucleo familiare riconducibile a Mannino Antonio, all’epoca detenuto agli arresti domiciliari, il quale attraverso i suoi due figli Domenico e Salvatore (tutti e tre non colpiti da ordinanza in quanto già cautelati in altro procedimento penale per condotte della medesima tipologia), avrebbero gestito il traffico illecito servendosi di molteplici sodali o gruppi criminali, ognuno avente una specifica area geografica di competenza.

L’indagine, sviluppata mediante attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che attraverso videoriprese e pedinamenti, sembra aver disvelato l’operatività di uno stabile sodalizio criminale, strutturato secondo una precisa suddivisione territoriale e con una cassa comune (l’introito complessivo si sarebbe aggirato intorno ai 3.000 euro giornalieri).

Il sodalizio, mediante l’utilizzo di apparecchi telefonici che sarebbero stati forniti dai Mannino aventi Sim intestate a soggetti extracomunitari e attraverso l’impiego di appellativi alias nonché di terminologia convenzionale, con lo scopo di impedire eventuali identificazioni da parte delle forze di polizia, organizzava l’attività di traffico e l’approvvigionamento della sostanza, ponendo in essere anche sponsorizzazioni dell’eroina attraverso celati sms, come ad esempio proposte di 3 dosi di eroina al costo di 2, da qui il nome dell’indagine 3X2.

Il gruppo si sarebbe occupato sia della cessione al dettaglio attraverso sodali all’uopo incaricati sia di rifornire stabilmente altri gruppi criminali operanti nel capoluogo e in altri paesi della provincia Etnea, quali, ad esempio il gruppo di origine rom/sinti dei “camminanti” di Adrano.

L’indagine, inoltre, ha disvelato il riutilizzo dei proventi dell’eroina al netto delle percentuali spettanti agli associati, per l’acquisto di sempre più ingenti quantitativi della medesima sostanza fino ad arrivare anche a panetti dal peso complessivo di 3 kg mensili.

Nel corso dell’indagine sono state arrestate in flagranza di reato 8 persone e deferite altre 3, nonché sono stati recuperati oltre 600 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia in carcere per nove indagati e l’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria per altri cinque, nel medesimo contesto sono stati deferiti in stato di libertà ulteriori dodici persone.

Elenco degli indagati destinatari della misura cautelare della custodia in carcere:

ARENA Giuseppe, nato a Biancavilla (CT) il g. 01.10.1973;

CARDILLO Vincenzo, nato a Biancavilla il 21.09.1978;

DI GIOVANNI Gaetano, nato a Caltanissetta il 05.08.1975;

FERRERA Natale, nato a Catania il 21.06.1985;

GIUSTOLISI Riccardo, nato a Catania il 05.09.1962;

LONGO Antonino, nato ad Adrano il 09.05.1981;

MAIDA Antonino, nato a Catania il 12.03.1959;

PAGANO Angelo, nato a Catania il 28.08.1976;

SANTANGELO Pietro, nato a Biancavilla il 28.06.1976

Elenco degli indagati destinatari della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune indicato e di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria: