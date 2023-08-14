ERUZIONE DELL'ETNA CON CADUTA DI CENERE, AEROPORTO CHIUSO FINO ALLE ORE 13

Tremore vulcanico è ritorno a livelli bassi nelle ultime ore dopo la maestosa l’eruzione che ha interessato l’Etna, dal cratere di Sud/Est. Le fontane di lava sono state ben visibili dai centri etnei...

A cura di Redazione 14 agosto 2023 07:23

