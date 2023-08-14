ERUZIONE DELL'ETNA CON CADUTA DI CENERE, AEROPORTO CHIUSO FINO ALLE ORE 13
Tremore vulcanico è ritorno a livelli bassi nelle ultime ore dopo la maestosa l’eruzione che ha interessato l’Etna, dal cratere di Sud/Est. Le fontane di lava sono state ben visibili dai centri etnei...
Le fontane di lava sono state ben visibili dai centri etnei e non solo.
L’espulsione di cenere lavica ha prodotto la ricaduta in alcune località vicine. Aditi anche forti boati che hanno fatto tremare porte e finestre.
La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, fino alle ore 13:00 di lunedì 14 agosto i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi.
Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti.
Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea.
Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto
La Protezione Civile della Regione Sicilia ha comunicato la variazione della fase operativa da “Attenzione” a “Preallarme“.