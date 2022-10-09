ERUZIONE IN CORSO A STROMBOLI, IL FLUSSO LAVICO RAGGIUNGE IL MARE

Eruzione con colata lavica sullo Stromboli, nelle Eolie. Il flusso piroclastico, come spiegano gli esperti dell’Osservarorio etneo dell’Ingv, ha raggiunto rapidamente il mare. Al momento la colata lav...

Eruzione con colata lavica sullo Stromboli, nelle Eolie. Il flusso piroclastico, come spiegano gli esperti dell’Osservarorio etneo dell’Ingv, ha raggiunto rapidamente il mare. Al momento la colata lavica è “ben alimentata” e arriva alla costa.”L’attività esplosiva- recita una nota dell’Ingv- non ha mostrato significative variazioni”. Dal punto di vista sismico “si è osservato un incremento dell’ampiezza del tremore vulcanico che ha raggiunto livelli alti in corrispondenza del flusso piroclastico”.

Al momento l’ampiezza del tremore “si attesta su livelli medio-alti”. Il dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana sta seguendo l’evolversi della situazione insieme con il dipartimento nazionale, con l’Ingv e il Laboratorio geofisico sperimentale dell’Università di Firenze.