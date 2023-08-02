ESAMI DI RIPARAZIONE A SETTEMBRE ADDIO: ADESSO SI FARANNO AD AGOSTO
I debiti scolastici vanno recuperati entro il 31 agosto.
Una circolare del Ministero dell'Istruzione e del merito ricorda il limite entro cui svolgere gli esami di riparazione invitando gli istituti a svolgere il recupero dei debiti formativi entro la fine di agosto e non oltre.
Un termine già previsto dal decreto Fioroni del 2007 ma, si fa notare, quasi mai rispettato con gli esami di riparazione che molte volte slittano a settembre.
Ora il ministero chiede di avere a disposizione tutti i risultati del recupero dei debiti per la fine di agosto come previsto dalla norma.