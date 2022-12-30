ESCURSIONISTA FERITA SULL’ETNA: IL SOCCORSO ALPINO INTERVIENE SUL VERSANTE NORD

Allertati dalla Centrale Operativa del 118 nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme ai militai del SAGF della Guardia di Finanza, sono int...

Allertati dalla Centrale Operativa del 118 nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme ai militai del SAGF della Guardia di Finanza, sono intervenuti per il soccorso di un’escursionista infortunatasi sul versante nord dell’Etna, nella zona dei Crateri dell’Eruzione 1928, a circa 2100 metri slm.

La ragazza, in compagnia della sorella, mentre si trovava lungo un sentiero, a causa di una caduta si è infortunata alla gamba destra, non riuscendo a proseguire verso la strada del rientro.

Le due escursioniste hanno dato l’allarme, fornendo all’operatore del Numero Unico 112 la loro posizione e il recapito telefonico, grazie ai quali le squadre di soccorso hanno potuto mettersi in contatto con loro, raggiungerle rapidamente e prestare loro soccorso.

Raggiunta l’infortunata e Immobilizzato l’arto infortunato, i soccorritori hanno provveduto a trasportare l’escursionista mediante barella portantina, fino al sottostante piazzale del Rifugio Citelli, e ad affidarla ai sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza. Presente sul posto il Soccorso Montano del Corpo Forestale.