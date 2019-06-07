ESCURSIONISTA OLANDESE SOCCORSO DAI MILITARI DEL S.A.G.F. DI NICOLOSI CON IL SUPPORTO DI UN ELICOTTERO DEL SUES 118.

Nella giornata di ieri i Finanzieri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi, con il supporto di un elicottero del Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria (SUES) 118 di Catania, ha...

Nella giornata di ieri i Finanzieri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi, con il supporto di un elicottero del Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria (SUES) 118 di Catania, hanno tratto in salvo, sull’Etna, nella “Valle del Bove”, un escursionista in difficoltà, avvistato a lunga distanza da altri turisti che si trovavano sulla montagna.

Questi ultimi infatti, viste le evidenti difficoltà del soggetto, hanno contattato la Centrale del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 di Catania che, valutato lo scenario di intervento, hanno attivato i militari del SAGF tramite la Sala Operativa del Comando Provinciale etneo.

I Finanzieri, giunti alla vicina elisuperficie di Nicolosi, si sono imbarcati su un elicottero messo a disposizione dal SUES 118 e, dopo aver circoscritto l’area delle ricerche grazie alle indicazioni fornite dagli escursionisti segnalanti (invio tramite cellulare della posizione di quest’ultimi), hanno individuato il malcapitato e, una volta sbarcati in un’area sicura della valle, lo hanno raggiunto a piedi.

La persona soccorsa è un turista olandese (classe 1946) che dalle prime ore della mattina era partito per raggiungere le aree sommitali dell’Etna e che poi, avventuratosi da solo nel terreno scosceso e impervio, ha perso l’orientamento e non trovava più la strada del ritorno.

Il turista, sebbene stremato dalle diverse ore di cammino in quota, non riportava traumi evidenti e, una volta rifocillato, è stato portato a braccia dai militari fino all’elicottero ed infine elitrasportato a Nicolosi dove personale medico lo ha visitato e assistito.

L’escursionista, dopo l’acquisizione in caserma delle necessarie notizie, si è poi riunito con i propri familiari.