ESEGUITI DUE ORDINI DI CARCERAZIONE TRA PATERNÒ E ADRANO
I Carabinieri delle Stazioni di Paternò e Adrano hanno dato esecuzione a dei provvedimenti per l’espiazione di pena detentiva così distinti:
Arrestato il 51enne Corrado Alvaro FUSTO, di Paternò, poiché ritenuto colpevole dai giudici di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Paternò nell’ottobre del 2016. Condannato a tre anni di reclusione, sconterà la pena ai domiciliari.
Arrestato il 33enne Mario VALVO, di Adrano, poiché ritenuto colpevole dai giudici di truffa, reato commesso a Castelletto Stura (CN) nel settembre del 2008. Condannato a mesi 2 di reclusione sconterà la pena ai domiciliari.