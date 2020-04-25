ESENZIONE DEL BOLLO AUTO 2020 IN SICILIA: ECCO PER CHI
La Commissione Bilancio dell'Ars ha votato all'unanimità un emendamento alla finanziaria che prevede l'esenzione dal pagamento del bollo auto per il 2020 per le auto di piccola cilindrata possedute da...
La Commissione Bilancio dell'Ars ha votato all'unanimità un emendamento alla finanziaria che prevede l'esenzione dal pagamento del bollo auto per il 2020 per le auto di piccola cilindrata possedute da famiglie a basso reddito.
In particolare, la norma prevede che non sia dovuto il bollo per le vetture di cilindrata fino a 1.400 cv per le famiglie con reddito inferiore ai 15.000 euro annui.
Per Marianna Caronia della Lega "dopo quello sull'esenzione dei canoni demaniali, rivolto alle imprese del settore turistico, un altro intervento rivolto stavolta alle famiglie a più basso reddito. La conferma di un'attività della Lega volta a tutelare i soggetti più a rischio economico ed allo stesso tempo sostenere la ripresa economica."