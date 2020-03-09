‘ESODO’ VERSO LA SICILIA, IN 7.000 SI SONO REGISTRATI. RAZZA: “SIAMO PREOCCUPATI”

“Siamo preoccupati per i casi positivi al coronavirus aggiuntivi che si possono determinare per l’esodo verso il Sud, che è stato indotto.Abbiamo chiesto a tutti i ragazzi di registrarsi sul sito dell...

Abbiamo chiesto a tutti i ragazzi di registrarsi sul sito delle Regione siciliana, siamo già a oltre 7.000, perché è importante tracciare la presenza di chi raggiunge la Sicilia dall’area rossa o da quelle che sono state le aree gialle”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute in Sicilia, Ruggero Razza, intervenendo a Omnibus su La7.

“Da ieri a oggi – ha aggiunto – l’aumento dei casi sospetti è di pochissime unità, questo non ci deve fare abbassare la guardia”.

Razza ha parlato anche di quelle che sono le misure allo studio per contenere l’emergenza: “La Sicilia sta lavorando, stiamo potenziando – annuncia – le terapie intensive aggiungendo 100 posti, stiamo realizzando strutture temporanee legate al contenimento dell’emergenza: noi abbiamo dimostrato in queste settimane di essere in linea con le direttive nazionali e stiamo contenendo il contagio”.