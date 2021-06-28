ESPLODE BOMBOLA D’AZOTO, FERITO MILITARE A MARISTAELI

Incidente stamattina a Maristaeli di Catania, la base del terzo gruppo Elicotteri della Marina Militare. Un giovane sottocapo è rimasto ferito nell'accidentale esplosione di una bombola d'azoto.Il mil...

Incidente stamattina a Maristaeli di Catania, la base del terzo gruppo Elicotteri della Marina Militare. Un giovane sottocapo è rimasto ferito nell'accidentale esplosione di una bombola d'azoto.

Il militare era impegnato nel caricamento delle bombole, durante la normale attività di manutenzione ad un velivolo della base, quando, per cause da accertare, si è verificata l'esplosione. Il sottocapo, cosciente e vigile, è stato subito trasportato in eliambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania dove sono in corso gli accertamenti