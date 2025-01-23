ESPLOSIONE A CATANIA, IL SINDACO: "È STATO UN MIRACOLO", SI INDAGA PER DISASTRO COLPOSO

"Una tragedia sfiorata solo per miracolo.Mi associo a quanti dicono che dobbiamo ringraziare l'intercessione della nostra Patrona Sant'Agata che non ci siano state vittime". E' il sindaco di Catania a...

"Una tragedia sfiorata solo per miracolo.

Mi associo a quanti dicono che dobbiamo ringraziare l'intercessione della nostra Patrona Sant'Agata che non ci siano state vittime". E' il sindaco di Catania a dare voce al pensiero comune in città all'indomani della fuga di gas metano nella zona delle vie Kertesz, Fratelli Gualandi e Capo Passero del quartiere Trappeto Nord che ieri sera ha causato un'esplosione che ha interessato due palazzine di due piani dell'Iacp.

E' ancora recente in Sicilia il ricordo della strage di Ravanusa, nell'Agrigentino, di tre anni fa, quando per l'esplosione nella rete del gas morirono dieci persone. A Catania si contano soltanto i feriti, 14, due dei quali in codice rosso. Sull'accaduto la Procura vuole vederci chiaro con un'inchiesta per disastro colposo.

Nella zona si sta cercando di rientrare a poco a poco nella normalità anche se i vigili del fuoco non hanno ancora trovato il luogo della perdita che ha causato la deflagrazione. Lo scenario l'indomani della tragedia sfiorata è da guerra civile: casa, auto e moto distrutte. E si tira anche un sospiro di sollievo per l'allarme rientrato per una persona che si credeva dispersa. L'esplosione ha fatto sì che un migliaio di persone ieri abbiano dovuto abbandonare le loro case e siano state ospitate in alberghi della città grazie all'interessamento del sindaco. Circa 20mila le persone alle quali da ieri è stata interrotta la fornitura di gas metano.

Stamane sul luogo dell'esplosione il comandante dei vigili del fuoco di Catania Felice Iracà ha incontrato i giornalisti, escludendo l'ipotesi di dispersi. "Le nostre unità cinofile - ha detto - hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte: non sono state rinvenute persone. La squadra dei Vigili del fuoco è stata coinvolta. Alcuni sono stati scaraventati per terra e hanno avuto delle piccole ustioni sulle guance, piccole contusioni. Per fortuna è andata bene, però è stato un momento brutto per i ragazzi".

Sul posto a parlare, tra dolore e rabbia, c'è anche Maria Trovato, 37 anni, figlia di una donna rimasta ferita nell'esplosione. "La palazzina che è crollata - ha detto - non era disabitata. Ci stava mia mamma da 40 anni. Al momento dell'esplosione era appena arrivata a casa. Non appena è scesa dall'auto c'è stato il boato ed è stata scaraventata a un paio di centinaia di metri a terra ed è stata ricoperta dalle macerie. Dopo un po' sono arrivati i soccorsi. Quando io sono arrivata, dopo 10 minuti, i pompieri hanno dato l'ordine di evacuare. Fino a quel momento, nonostante l'odore di gas, non era stato fatto evacuare nulla tant'è e vero che mia madre si è ritirata tranquillamente a casa".

Sulle cause della fuga di gas e dell'esplosione indaga la Procura, ma anche il presidente di Catania Rete Gas, Gianfranco Todaro, spiega, di essere al lavoro per "cercare di accertarle" e intanto spera, "in 24-48 ore, di riportare tutto alla normalità". "Il rischio è stato importante - ha aggiunto - si è verificata una perdita di gas veramente considerevole e questo non è giustificabile con le normali perdite di gas perché l'impianto è nuovo. Se c'è stata una rottura, è stata di una tubazione grande, in acciaio, sono episodi di una certa gravità".