ESPLOSIONE A SORTINO PER FUGA DI GAS IN UN’ABITAZIONE, MORTO UN UOMO: LA SORELLA ESTRATTA VIVA DALLE MACERIE

Un uomo ha perso la vita la notte scorsa in seguito all’esplosione, e al successivo incendio, in un’abitazione di due piani a Sortino, in provincia di Siracusa. Lo rendono noto i vigili del fuoco.

Estratta viva dalle macerie una donna.

La vittima è Vincenzo Failla, 56 anni, operaio forestale. Secondo una prima ricostruzione l’esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas. La sorella della vittima, che abitava insieme a lui, è stata estratta dalle macerie dai vigili del fuoco e subito ricoverata in ospedale.

La deflagrazione ha causato un incendio che ha devastato l’immobile. I vigili del fuoco stanno ancora operando per mettere in sicurezza l’area.