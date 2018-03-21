Esplosione Catania, in condizioni critiche i due feriti - VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=jdagtji11RA&feature=youtu.be"I due pazienti sono in fase evolutiva. C'e' un paziente particolarmente interessato da un problema polmonare. L'altro, con un trauma cr...
A cura di Redazione
21 marzo 2018 16:18
https://www.youtube.com/watch?v=jdagtji11RA&feature=youtu.be
"I due pazienti sono in fase evolutiva. C'e' un paziente particolarmente interessato da un problema polmonare. L'altro, con un trauma cranico, ha una frattura, ma le sue condizioni, ancora critiche, non destano particolare preoccupazione".
Lo ha detto il primario del reparto di Rianimazione dell'Ospedale Garibaldi di Catania, Sergio Pintaudi