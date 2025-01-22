Esplosione e Crollo a Catania: 4 Feriti, di cui Uno in Codice Rosso. Tra loro Quattro Vigili del Fuoco. Disperso Ritrovato, si Era Allontanato

Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco tra le macerie dell’edificio crollato ieri nel rione San Giovanni Galermo di Catania, a causa di un’esplosione probabilmente dovuta a una fuga...

Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco tra le macerie dell’edificio crollato ieri nel rione San Giovanni Galermo di Catania, a causa di un’esplosione probabilmente dovuta a una fuga di gas dalla rete di distribuzione. Dopo una breve pausa durante la notte, le squadre sono tornate al lavoro con attività di scavo e smassamento, ma finora le ricerche sotto i detriti non hanno portato a risultati significativi.

L’esplosione ha causato il ferimento di 14 persone, tutte condotte in ospedale. Tra loro anche quattro vigili del fuoco, coinvolti dall’onda d’urto, che sono stati trasferiti per accertamenti medici.

Durante la notte è stata dissipata l’angoscia per un uomo che si temeva fosse rimasto intrappolato sotto le macerie. L’uomo, come confermato dal sindaco di Catania Enrico Trantino, si è fatto vivo dopo essersi allontanato dalla zona.

L’allarme era stato lanciato da un familiare che non riusciva a contattarlo, ma alcune testimonianze avevano segnalato che l’uomo era fuggito immediatamente dopo l’esplosione, evitando così di rimanere coinvolto nel crollo.

L’incidente ha generato un incendio che ha reso ancora più complesso l’intervento dei soccorritori. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause esatte della fuga di gas e mettere in sicurezza l’area colpita. Il sindaco Trantino e le squadre di emergenza mantengono alta l’attenzione per garantire il sostegno alle famiglie coinvolte e prevenire ulteriori rischi.