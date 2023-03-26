ESPLOSIONE IN UN APPARTAMENTO A PADOVA: NELL'INCENDIO MUORE LA MAMMA, DUE BAMBINI E IL PAPÀ FERITI

Un'esplosione con successivo incendio è avvenuta stamane all'interno di un'abitazione di Sant'Urbano (Padova) per una probabile fuga di gas.Una mamma è morta e due bambini e il papà sono rimasti ferit...

A cura di Redazione 26 marzo 2023 10:36

