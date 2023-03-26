ESPLOSIONE IN UN APPARTAMENTO A PADOVA: NELL'INCENDIO MUORE LA MAMMA, DUE BAMBINI E IL PAPÀ FERITI
Un'esplosione con successivo incendio è avvenuta stamane all'interno di un'abitazione di Sant'Urbano (Padova) per una probabile fuga di gas.
Una mamma è morta e due bambini e il papà sono rimasti feriti.
La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 8. All'arrivo dei vigili del fuoco, accorsi da Este, Rovigo e Padova, il papà con i due bambini si trovava già fuori dall'abitazione.
Le squadre dei soccorritori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre altri operatori muniti di autorespiratore sono entrati all'interno dell'abitazione, ritrovando la donna che è stata portata fuori. Nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiararne la morte.