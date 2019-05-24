ESPLOSIONE NEL CENTRO DI LIONE, IN FRANCIA. ALMENO 8 FERITI
Forte esplosione nella strada pedonale Victor Hugo a Lione, una delle centrali della città, nell’est della Francia.
Ci sarebbero almeno otto feriti.
Secondo i media locali si sarebbe trattato di un pacco bomba, ma l’informazione non è stata confermata dalla prefettura.
Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha definito «un attacco» l’esplosione avvenuta alle 17.30 nel centro di Lione, nell’Est della Francia. «Per ora non risultano morti», ha aggiunto.
Il bilancio attuale fornito dai media locali è di otto feriti.
La zona è stata evacuata.