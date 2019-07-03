ESPLOSIONE STROMBOLI, L’INGV: ESPLOSIONI TRA PIÙ FORTI MAI REGISTRATE

Le due esplosioni che alle 16:46 hanno scosso lo Stromboli "sono tra le più forti mai registrate da quando è attivo il sistema di monitoraggio del vulcano, cioè dal 1985".Lo dice il direttore dell'Oss...

Le due esplosioni che alle 16:46 hanno scosso lo Stromboli "sono tra le più forti mai registrate da quando è attivo il sistema di monitoraggio del vulcano, cioè dal 1985".

Lo dice il direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Eugenio Privitera. Simili attività definite 'parossistiche' erano state registrate nel 2003 e 2007: "Sono fenomeni abbastanza rari, perché lo Stromboli è caratterizzato da un'attività continua ma a bassa energia".

Il fenomeno esplosivo "si può considerare sostanzialmente concluso", ma non è possibile prevedere se ci saranno delle repliche perché non esistono segnali precursori che annunciano questi eventi, aggiunge Eugenio Privitera. "Sono fenomeni imprevedibili, di conseguenza non si possono fare scenari", sottolinea l'esperto.

Il sindaco di Lipari ha dichiarato che una persona è morta nell’esplosione. Si tratta di un turista che stava facendo un’escursione. La notizia è stata confermata anche dalla Prefettura di Messina. Il corpo dell’escursionista, che si sarebbe avventurato nella zona sommitale del vulcano in compagnia di un amico e senza l’ausilio di guide, sarebbe già stato localizzato. Sono in corso le operazioni di recupero.