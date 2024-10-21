ESPLOSIONI SULL'ETNA RILEVATE DALLE TELECAMERE TERMICHE, AVVISO ALLERTA ARANCIONE PER L'AVIAZIONE

Un'attività esplosiva intracraterica alle 'bocche' dell'Etna, senza emissione di cenere lavica, è stata osservata, grazie alle telecamere termiche di sorveglianza, dall'Istituto nazionale di geofisica...

Un'attività esplosiva intracraterica alle 'bocche' dell'Etna, senza emissione di cenere lavica, è stata osservata, grazie alle telecamere termiche di sorveglianza, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania che ha emesso un Vona, un avviso per l'aviazione, arancione.

Dai rilievi strumentali dell'Ingv, osservatorio Etneo, emerge anche che il tremore dei condotti magnatici interni al momento si mantiene su livelli medi.

L'attuale attività del vulcano è confinata a quota 3.300 metri sul livello del mare e non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania