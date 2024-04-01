ESTATE ANTICIPATA, TEMPERATURE RECORD LUNGO LA COSTA TIRRENICA

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, lo Scirocco ha tenuto il palcoscenico meteorologico, portando con sé un'ondata di calore che ha fatto schizzare le temperature ben oltre la soglia dei 30°C,...

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, lo Scirocco ha tenuto il palcoscenico meteorologico, portando con sé un'ondata di calore che ha fatto schizzare le temperature ben oltre la soglia dei 30°C, con punte che si sono avvicinate addirittura ai 35°C in numerose località lungo la costa tirrenica del messinese.

Le giornate di sole e caldo non hanno tardato a richiamare gli amanti del mare, che hanno colto l'occasione per dare il via alla stagione balneare con i primi tuffi nell'azzurro delle acque. Tuttavia, il dominio dello Scirocco è giunto al termine: ora è il Ponente a prendere il comando, portando con sé una svolta nelle condizioni atmosferiche.

Con il cambiamento dei venti, si prevede un repentino calo termico entro sera, con una diminuzione delle temperature di circa 15°C rispetto ai picchi registrati nei giorni scorsi.

Questo cambiamento dovrebbe portare la tanto attesa "normalità" termica per il periodo, rendendo le temperature notevolmente più gradevoli e confortevoli per tutti.